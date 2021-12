Sciopero, i sindacati scendono in piazza contro la Manovra

Manovra, Landini: "Aumenta distanza tra palazzo politica e Paese"

“Penso che stia aumentando la distanza tra il palazzo della politica e il Paese" e "noi stiamo dando voce a chi invece vuole che in questo Paese si affermi la giustizia sociale e perché il mondo del lavoro torni a essere centrale”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, che ha già raggiunto piazza del Popolo a Roma per lo sciopero proclamato insieme alla Uil contro la manovra.

“Ci hanno convocato lunedì prossimo sulle pensioni, sull'avvio della riforma Fornero che chiediamo da tempo - ha detto - oggi è l'avvio di una mobilitazione, non tutto finisce con la legge di bilancio. Siamo all'inizio, per cambiare tutto quello che di sbagliato è stato fatto in questi anni”.

Sciopero, Bombardieri: "Piazze piene, qui il Paese reale"

"Oggi ci sono cinque piazze piene. È strano dire che non rappresentiamo il Paese reale, chi è rimasto indietro. Chiediamo al governo di fare scelte diverse. Il Paese ha bisogno di risposte, che finora non sono sufficienti". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dalla manifestazione in piazza del Popolo a Roma per lo Sciopero generale di Cgil e Uil.