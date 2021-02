Scuola, Azzolina svela chi è il suo successore. "Ma quale tecnico, è del Pd"

Lucia Azzolina non è più la ministra della Scuola. Al suo posto Draghi ha scelto un tecnico, Patrizio Bianchi, già a capo della task force per le riaperture, voluto proprio dalla grillina. Ma la deputata del M5s svela chi è davvero il suo successore. "Nessuno è tecnico fino in fondo, è stato per anni assessore in una giunta pd". Quello che si augura, però, è "che finisca una guerra politica fatta sulla pelle degli studenti". E che Giuseppe Conte - si legge su Repubblica - prenda presto, subito, un’iniziativa insieme al Movimento 5 stelle. Sulla mancata riconferma Azzolina spiega: "Non credo - prosegue a Repubblica - sia il momento di giudicare. Ho dato il mio contributo, non mi sono risparmiata, ho lavorato per gli studenti e per le studentesse e adesso torno in Parlamento, che sarà centrale".

"Ci sono - prosegue Azzolina a Repubblica - le vaccinazioni da garantire agli insegnanti, c’è stato il crollo dell’occupazione femminile, 99mila posti in meno di cui si è parlato pochissimo. C’è da evitare una tragedia occupazionale che ricadrà ancor di più sulle donne. E c’è da tenere le scuole aperte. Controllerò gli atti uno a uno. Sul Movimento: "E come un adolescente che sta crescendo. I vestiti vecchi non gli vanno più, deve cambiarli adesso. Rinascere, rifondarsi, con una nuova guida e una nuova organizzazione. Conte può darci una mano a ricostruire i 5 stelle con regole nuove, ma non deve passare troppo tempo. Il momento è adesso".