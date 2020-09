Scuola, le misure sul trasporto: igiene, segnaposto, capienza 80%

Scuola, fumata bianca per i trasporti. Capienza fino all’80 per cento

A quindici giorni dall'inizio ufficiale delle lezioni, le linee guida per le riaperture delle scuole in presenza restano un rebus. Governo e Regioni sono ormai in riunione permanente per stabilire le giuste misure da adottare. Nella serata di ieri una questione è stata sbloccata. Autobus, pullman e metro - si legge sul Corriere della Sera - potranno viaggiare quasi pieni per permettere agli studenti di raggiungere le scuole: la capienza è aumentata fino all’80 per cento, «prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti» purché vengano messe in atto le misure di sicurezza, a partire dall’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha riunito (virtualmente) gli esperti di 53 Paesi e insieme al direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa Hans Kluge, dichiara che, è necessario riaprire ma è anche "realistico pianificare la didattica a distanza per integrare l’apprendimento nel prossimo anno scolastico". Il Comitato tecnico scientifico ha confermato che l’obbligo delle mascherine per gli studenti da 6 anni in su riguarda solo gli spazi comuni e gli spostamenti: al banco si potrà stare senza, se viene mantenuta la distanza di un metro, «per favorire l’apprendimento e le relazioni». La regola vale anche per gli studenti delle superiori. Per loro, che sono più esposti ai contagi anche fuori dalle scuole, sarà possibile inasprire le prescrizioni sanitarie in corso d’anno se ci sarà un aumento dei contagi, ma soltanto nelle aree più colpite dal virus.

Da igiene a segnaposto, le misure su trasporto scuola

Dall'igienizzazione alle modalita' di salita e discesa dal mezzo, dai marker segnaposto alle disposizioni per la capienza massima. Sono alcune delle misure introdotte con le linee guida per il trasporto scolastico dedicato approvate in Conferenza Unificata per il nuovo anno scolastico. Sara' necessario adottare "le opportune misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Sars-CoV".

Ecco quanto viene stabilito:

- IGIENIZZAZIONE E AREAZIONE E' necessario procedere all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno. Bisogna poi assicurare un'areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all'entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.

- SALITA E DISCESA La salita degli alunni avverra' evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto; Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e cosi' via; L'alunno evitera' di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il conducente dovra' indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.

- SI' ALLE MASCHERINA MA SOLO DOPO I SEI ANNI DI ETA' Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di eta' inferiore ai sei anni, nonche' agli studenti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico addetti all'assistenza degli alunni disabili l'utilizzo di ulteriori dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; in questi casi, l'operatore potra' usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovra' necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilita' presenti.

- POSTI CONTRASSEGNATI La distribuzione degli alunni a bordo sara' compiuta anche mediante marker segnaposto, E' consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.

- SI SALE A BORDO SE NON SI HANNO SINTOMI Precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato, e' l'assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5 C anche nei tre giorni precedenti); nonche' il non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 C dovra' restare a casa.

- OK A MASSIMA CAPIENZA MA SOLO PER 15 MINUTI E' consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalita' di riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovra' essere quotidianamente programmato l'itinerario del percorso casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacita' di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti.

- ALTRE FASCE ORARIE E' previsto inoltre che il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticita' rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al servizio, determinera' le fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola e un'ora successiva all'orario di uscita previsto. Per gli alunni in difficolta' come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19) o presenza di disabilita' o che manifestino necessita' di prossimita', sara' possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.