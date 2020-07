Scuola, riaperture a rischio. I fornitori:"Non c'è tempo per trovare i banchi"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, per questo le riaperture delle scuole a settembre restano un rebus. La ministra Azzolina, intervistata ad Agorà su Rai 3, ha provato a rassicurare, ma in realtà ha aperto un fronte in più di preoccupazione. “Il 14 settembre si torna a scuola, la propaganda dell’opposizione terrorizza le famiglie. Elezioni? Enti locali e Lamorgese valutino sedi alternative alle scuole. E sui banchi: "Non è stato mai investito nulla sugli arredi scolastici. Oggi mettiamo 2,9 miliardi sulla scuola solo a settembre e da gennaio a oggi 6 miliardi di Euro. C’è una gara Europea per la fornitura di banchi. Non serve polemica, bisogna lasciarci lavorare”.

I fornitori però non sono così tranquilli. Rischiano di diventare i banchi - riporta il Corriere della Sera - il vero nodo della ripartenza della scuola a settembre. Nonostante i 2,9 miliardi che il governo ha messo a disposizione, si apre un nuovo fronte: i produttori di arredi scolastici, rappresentati da Assufficio di Federlegno e Assodidattica, dicono di non essere in grado di fornire i tre milioni di banchi richiesti dal bando di gara europea del commissario all’emergenza Domenico Arcuri. «Missione impossibile», denunciano le aziende del settore, spiegando che «in pratica significa che dal 7 al 31 agosto, cioè in 23 giorni compresi tutti i festivi, dovrebbe essere concentrata la produzione di 5 anni». Ma se il bando dovesse andare «deserto», come loro prevedono, la scuola rischierebbe di non riaprire, spiegano dallo staff di Arcuri, perché le aule non potrebbero rispettare le linee guida del distanziamento anti-Covid.