Scuola, stravolte regole per diventare insegnanti. Laurea, crediti e tirocinio

Scuola, 70mila nuovi docenti formati e assunti entro il 2024

Nuova rivoluzione nella scuola. Siamo arrivati al sesto cambio delle regole per l'insegnamento nel giro di vent'anni. Stravolte per l'ennesima volta le norme per i docenti per essere abilitati all'insegnamento. Il governo ieri ha dato il via libera alla riforma, il decreto è inserito nell'ambito della maxi norma relativa al Pnrr. Nella nuova carriera - si legge sul Sole 24 Ore - gli insegnanti dovranno ottenere una serie di prerequisiti per accedere all'insegnamento: laurea più 60 crediti nelle materie antro-psicopedagogiche e digitali. Una definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione dei docenti durante tutto il loro percorso lavorativo. Concorsi annuali per reclutare con costanza il personale, aprendo più rapidamente le porte ai giovani.

Questi i tre perni della riforma approvata dal governo, che porterà in cattedra, entro il 2024, i primi 70mila insegnanti. Nel decreto-legge sul Pnrr è prevista anche la nuova Scuola di alta formazione per dirigenti, insegnanti e personale Ata. "Oggi facciamo un ulteriore passo avanti per dare stabilità al sistema d'Istruzione - sottolinea il ministro Patrizio Bianchi -. Prevediamo un percorso chiaro e definito per l'accesso all'insegnamento e per la formazione continua dei docenti lungo tutto l'arco della loro vita lavorativa. Puntiamo sulla formazione come elemento di innovazione e di maggiore qualificazione di tutto il sistema".

