"Sei diventato vegano?"."No, mi mangio una bistecca". Telefonata Conte-Renzi

"Sei diventato vegano? No,oggi mi mangio una bistecca". Telefonata Conte-Renzi

La crisi di governo è sempre più grave. Mattarella è chiamato a risolvere una situazione che si è complicata ancora di più dopo le consultazioni di ieri al Quirinale, con Renzi che di fatto ha chiuso la porta ad un Conte ter. I due come si sa si erano sentiti nel pomeriggio, venti minuti al telefono tra ironia e depistaggio. "Vedi – gli ha confessato per rompere il ghiaccio Conte – io non sono capace di reclutar responsabili...». Il suo interlocutore, però, è stato franco: "Io non ho nulla di personale nei tuoi confronti – ha voluto precisare Renzi - si legge sul Giornale - solo che ci dividono enormi questioni politiche. Addirittura anche il modo con cui ci rapportiamo alla politica". E per essere più diretto, ricordando le lusinghe usate dal premier dimissionario nelle settimane scorse per arruolare gente, Renzi gli ha chiesto a bruciapelo con una punta di ironia: "Ma poi sei già diventato vegano come avevi promesso a Ciampolillo per conquistarlo?". Conte per suscitare un minimo di simpatia ha risposto: "No questa sera mangio una bistecca".

Emergono anche retroscena - prosegue il Giornale - sul reclutamento dei "costruttori". In questi giorni c'è stato un gran via vai, vicino agli uffici del sottosegretario Merlo, arrivato direttamente nel Parlamento italiano dalla pampa argentina, frotte di senatori in cerca di una casa politica. E hanno sentito i lamenti del poveretto metà in spagnolo, metà in italiano: "Non lavoro più, i grillini Fraccaro e D’Incà mi telefonano due volte l’ora. Mi chiedono se siamo aumentati e io gli rispondo di no. Passa un po’ di tempo e mi ritelefonano chiedendo di ricercare senatori che hanno già detto no".