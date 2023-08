Sfida Calenda-Renzi per il Centro (che vale 6-10%). Di' la tua

Nel mirino gli elettori di Forza Italia e Pd



A cura di Alessandro Amadori, politologo e sondaggista

SONDAGGIO/ Calenda o Renzi? Chi ha maggiori chance di rappresentare il Centro? VOTA

Da quando è finita la Prima Repubblica, la politica continua a interrogarsi sull’esistenza e sulla consistenza elettorale del cosiddetto “centro”. In passato, e anche recentemente, vi è stata una sostanziale sovrastima di questo segmento di offerta, che si definisce più per la posizione relativa sull’asse politico (ossia come “diverso” sia dalla sinistra che dalla destra) che per contenuti progettuali veramente distintivi. Tutti noi ricordiamo, ad esempio, come fossero troppo ottimistiche le aspettative sul risultato elettorale che avrebbe avuto la formazione politica costruita da Mario Monti; così come, più recentemente, la coppia Renzi-Calenda è stata accreditata di un bacino di consenso allargato di cui poi non vi è stato riscontro nell’effettivo risultato elettorale.

La mia personale opinione, basata sull’analisi dell’andamento storico di questo segmento alle effettive tornate elettorali, è che il “centro-centro” valga una quota di mercato politico non inferiore al 5-6 per cento ma difficilmente superiore al 10-12 per cento. La ragione sta proprio nell’osservazione di cui sopra: il centro si definisce per differenza più che per natura intrinseca, ed è un segmento già coperto in parte dalle correnti “centriste” presenti nei due principali partiti (FdI e PD), in parte da Forza Italia, che proprio con la scomparsa di Berlusconi viene ad assumere, come posizionamento, il ruolo di “centro puro” all’interno del centrodestra e, più in generale, del mondo politico italiano.