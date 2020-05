Sfiducia Bonafede, Iv si sente sotto-rappresentata e chiede qualcosa in cambio

Sfiducia Bonafede, Rosato tiene in appresione Bonafede e governo

Se Iv voterà la sfiducia a Bonafede oggi al Senato? "Noi ascolteremo Bonafede in Aula, perché il dibattito parlamentare è fatto per questo e alla luce delle cose che dirà ci sarà anche la posizione del nostro partito", ha detto Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, ai microfoni di Radio24. Non si fa scappare nulla Rosato sebbene l'esito del voto sulla mozione di sfiducia pare scontato. Parlerà Matteo Renzi in Aula che, secondo quanto risulta da alcune indiscrezioni, farà un intervento molto duro contro il ministro della Giustizia.

"E' evidente che non facciamo il tifo per far andare a casa il governo, ma abbiamo bisogno che anche le nostre tesi trovino casa in questa maggioranza - ha aggiunto Rosato - Non abbiamo chiesto alcun rimpasto di governo - assicura il presidente di Italia Viva - Abbiamo sostenuto che abbiamo il diritto, oltre che il dovere, di avere una rappresentanza politica per le nostre proposte. Noi facciamo una battaglia per lo sblocco delle infrastrutture - ha proseguito il vicepresidente della Camera - Non abbiamo chiesto alcun sottosegretario alla Giustizia". Per quanto riguarda il prossimo rinnovo dei vertici delle Commissioni parlamentari, l'esponente di Iv ha precisato: "Noi come gli altri partiti di maggioranza abbiamo diritto ad avere una rappresentanza nei luoghi quando questi saranno rinnovati".