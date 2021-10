Sgarbi assessore... a Tor Bella Monaca! Riparte dal VI° Municipio di Roma

Vittorio Sgarbi è stato nominato Assessore del VI° Municipio di Roma, l’unico conquistato da un candidato di centrodestra nella Capitale

Il neopresidente Nicola Franco potrà contare su un membro illustre della sua Giunta: Vittorio Sgarbi, tuttora in carica come Sindaco di Sutri (in provincia di Viterbo), è stato anche assessore a Milano e in Sicilia, nonché Sindaco di Salemi (Trapani) e San Severino Marche (Macerata), parlamentare e sottosegretario ai beni culturali, nonché fondatore del partito “Rinascimento”.

"Accetto la sfida di fare l’assessore a Tor Bella Monaca, che deve diventare bella come il suo nome”, ha detto Sgarbi, spiegando la sua discesa in campo nella periferia considerata tra le più difficili di Roma. Nei suoi progetti c’è anche il rilancio del Teatro locale, del quale ha offerto la direzione a Moni Ovadia: “È una sfida, avrà un assessore che gli lascerà mano libera: non si sarà destra e sinistra, ma solo intelligenza, bellezza e competenza. I ricchi non verranno, ma i poveri diventeranno ricchi".

Sgarbi si era proposto anche come assessore alla Cultura nel caso a diventare Sindaco di Roma fosse stato Enrico Michetti, un ruolo, peraltro, nel quale avrebbe dovuto superare la concorrenza di Pippo Franco.

A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato Roberto Gualtieri con la sua larghissima vittoria, che ha lasciato un solo municipio al centrodestra. E proprio da qui parte la nuova avventura politica del vulcanico Sgarbi, al quale certo non manca la voglia di rimettersi in gioco.