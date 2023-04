Sgarbi contro gli attivisti: "Ragazzi da Tso. Inquinamento? Nelle loro menti"

Sgarbi contro il blitz a Roma di Ultima Generazione: "Siete solo picciotti al soldo del capitalismo criminale"

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, non ci sta. E dice basta ai blitz ambientalisti organizzati da diversi gruppi "green". Questa volta a finire nel mirino del critico d'arte è stato l'attacco organizzato da Ultima Generazione alla fontana della Barcaccia di Roma, imbrattata nella giornata di ieri con vernice di colore nero. Un episodio che ha già diviso la rete e la politica: da una parte, come la neo segreteria dem Elly Schlein, ha difeso il blitz: "Guardate la luna, non il dito", ha dichiarato ieri. Dall'altra Vittorio Sgarbi ha definito queste "provocazioni" fasulle, al soldo del "capitalismo criminale".

Sgarbi a bomba contro gli attivisti: "Andrebbero rinchiusi all'interno di luoghi di recupero psicologico con trattamento sanitario obbligatorio"

Secondo Sgarbi sono atti "in nome di un alto ideale fasullo come quello del clima. Peggiorato, sì, ma da questi grotteschi ambientalisti, disperati in buona fede, 'picciotti' al soldo di un capitalismo criminale che alimenta fotovoltaico e rinnovabili", ha scritto il sottosegretario su Facebook. "Il vero inquinamento, ha chiosato Sgarbi, è nelle loro menti. Andrebbero rinchiusi all'interno di luoghi di recupero psicologico con trattamento sanitario obbligatorio. Non si può dialogare con delle menti malate".