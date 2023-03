Nuovo blitz ambientalista: letame davanti alla Regione Piemonte. FOTO e VIDEO

Blitz ambientalista in Piemonte: la denuncia di Extinction Rebellion Torino

Dopo il caos scoppiato a Firenze circa l'azione di un gruppo di ambientalisti che ha imbrattato con la vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio , sul lato principale dell'arengario in piazza della Signoria, Extincion Rebellion scende oggi in piazza a Torino per lanciare un nuovo grido d'allarme alla politica e al Paese intero. "Siamo in una crisi idrica gravissima, sintomo di un problema sistemico e ben più ampio, e la Regione Piemonte, insieme al Governo Italiano, sta letteralmente premendo l’acceleratore verso il collasso climatico", dichiara Paolo, attivista del gruppo, seduto dalla tettoia del Palazzo regionale.

Extinction Rebellion Italia



In mattinata una vera e propria montagna di letame è stata infatti scaricata all’ingresso del Grattacielo della Regione Piemonte, cosparsa da tanti fiori colorati. Un'azione simbolica, diventata subito virale sui social, che non può che far riflettere e pensare. "Dalle montagne senza neve, i fiumi in secca, i paesi senz'acqua, fino ai drastici crolli del raccolto agricolo nazionale. Un anno dopo, #ExtinctionRebellion torna a ribadire lo stesso messaggio: siamo ancora nella merda. Se dalla Regione non nasce niente, dal letame nascono i fiori!", scrivono gli attivisti dalla loro pagina Facebook.

Extinction Rebellion Italia



Nuovo blitz ambientalista a Torino: guarda il video