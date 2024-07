La siccità in Italia sulle copertine Usa: Santanchè contro il New York Times

Siccità in Sicilia, scontro Santanchè-New York Times. Il post della ministra su Twitter

La siccità in Sicilia finisce sotto la lente del New York Times, il quale ha riportato come l'isola, dopo aver subito la perdita dei raccolti a causa della scarsità idrica, ora rischia di vedere un calo del turismo. Naturalmente, l’articolo Un articolo non è passato inosservato, finendo così sotto gli occhi anche di alcuni esponenti della politica italiana.

A rispondere al Nyt è proprio la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, la quale su X (il vecchio Twitter), replica al quotidiano americano: “Nessuno nega il dramma della siccità in Sicilia, ma inaridire anche il turismo, colpevolizzandolo come fa il New York Times, aggiunge danno al danno”.

Nessuno nega il dramma della siccità in Sicilia ma inaridire anche il turismo quasi colpevolizzandolo come fa il New York Times aggiunge danno al danno per la Sicilia. pic.twitter.com/J6qRpBdBQ3 — Daniela Santanchè (@DSantanche) July 24, 2024

Le critiche di Bonelli: "Desertificazione culturale"

La replica della ministra non è passata inosservata, generando così la risposta dell’opposizione. Il primo a intervenire con una nota è il portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“La siccità devasta da settimane il Sud, ma la ministra Santanchè scopre l'emergenza in Sicilia dal New York Times. Parla di servizi che inaridiscono il turismo, ma così dimostra solo che la desertificazione è anche culturale".

“Ora la siccità sta devastando il Sud e le produzioni agricole sono drasticamente diminuite, mentre l’acqua degli invasi non viene utilizzata perché non ci sono i collaudi e di conseguenza finisce in mare”, dichiara infine Bonelli.

Musumeci: “Speso solo il 30% dei fondi”

Il ministro della Protezione civile Nello Musumeci ha illustrato durante la presentazione del nuovo capo di dipartimento, Fabio Ciciliano, le misure contro la siccità, spiegando però che è stata spesa solo una parte dei fondi stanziati.

“Abbiamo messo a disposizione 1,2 miliardi per le Regioni, 400 milioni per i progetti già in essere e 800 per le nuove iniziative”, ha affermato Musumeci. “Il ministro Fitto mi dice però che le Regioni hanno utilizzato solo il 30% delle risorse fornite per combattere la siccità. Un dato che spero non sia aggiornato”.