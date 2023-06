Silvio Berlusconi, addio all'ultimo Cavaliere d'Italia

Silvio Berlusconi è stato un numero uno in assoluto, nel bene e nel male, con tutti i suoi difetti e le sue contraddizioni. Il commento

Se n'è andato anche lui, il Cavaliere. L'ultimo rimasto dei Cavalieri a denominazione di origine controllata di questo paese marcio nelle fondamenta, ridicolizzato da una politica senza senso e fallimentare sotto tutti i profili. Oggi è morto l'uomo che ha cambiato la politica italiana, che ha costruito un impero, che è stato odiato e amato così tanto, che anche i suoi nemici oggi sono dispiaciuti.

Inutile scrivere un articolo su Silvio Berlusconi che racconti le sue gesta, perchè oggi tutti i giornali e le televisioni d'Italia e del mondo, si sperticano in coccodrilli, dettagli, testimonianze, interviste, ma nessun articolo potrà mai superare un altro, perchè la vita di Berlusconi non si può riassumere in nessun servizio giornalistico.