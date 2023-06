Dall'innegabile carisma alla vita di controversie: addio all'"eterno" Silvio

Silvio Berlusconi, uomo di potere sempre pronto alle beneficenze

L'opinione di Giusi Urgesi, chirurga e medico dell'emergenza, autrice del blog Buonasanità su affaritaliani.it.

Ebbene sì, mi fa male immaginare il senso di umana impotenza che hai provato nel momento in cui ha realizzato la tua fine terrena... Forse in vita ti eri illuso del contrario, come non accade ai comuni mortali, continuando a fare progetti ad oltranza, instancabile com'eri! Mi fa male pensare che nonostante le tue immani possibilità per un attimo possa esserti sentito solo e spaurito di fronte a quell'abisso che separa gli uomini da una dimensione che in fondo non conosciamo!

Mi fa male averti spesso criticato non condividendo alcuni stili di vita, quando in fondo col senno del poi, non eri tanto peggio di altri, di tanti omucoli che ci circondano.... Tanti che si alternano, ma che non lasceranno mai il segno dell'innegabile carisma del Cavaliere!