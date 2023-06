Morto Berlusconi, il fondatore del Cdx: un grande e discusso imprenditore

Nell'ottobre 1993 è entrato in politica e nel gennaio 1994 ha creato Forza Italia

Dopo il ricovero di questi ultimi giorni al San Raffaele di Milano, il leader azzurro non ce l'ha fatta: è morto all'età di 86 anni Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia, del Pdl, del Centrodestra e quattro volte Presidente del Consiglio. Conosciuto anche come il Cavaliere avendo ricevuto nel 1977 l'ordine al merito del lavoro, al quale ha rinunciato a seguito di una condanna penale nel 2014. Dopo aver iniziato la sua attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia, nel 1975 ha costituito la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società di produzione multimediale Mediaset, nelle quali convergono altre società come Arnoldo Mondadori Editore e Silvio Berlusconi Communications, rimanendo figura simbolo della sua famiglia.

Nell'ottobre 1993 è entrato in politica e nel gennaio 1994 ha creato Forza Italia, partito politico di centro-destra nel 2008 confluito ne Il Popolo della Libertà e poi rifondato nel 2013. Le sue politiche hanno segnato la vita pubblica italiana dalla metà degli anni novanta in poi con un atteggiamento tipico che è stato definito berlusconismo, ampiamente sostenuto dai suoi seguaci politici e dai suoi elettori, entrando fortemente anche nella cultura di massa e nell'immaginario collettivo italiano ed estero, ma suscitando anche un duro antiberlusconismo da parte degli oppositori, che ne hanno più volte sottolineato il conflitto di interessi, accusandolo di emanazione di leggi ad personam.