I sindacati incalzano Draghi: "6-7 miliardi non sono sufficienti"

Lavoro: Bombardieri, si terrà conto di nostre proposte in decreto Lavoro



Si apre un altro fronte di tensione per il governo. Come se non bastassero le divisioni nella maggioranza, a partire dalla guerra e dall'invio di armi all'Ucraina, ora ad attaccare il presidente del Consiglio Mario Draghi sono i sindacati, dopo l'incontro a Palazzo Chigi sugli aiuti a imprese e famiglie. Cgil, Cisl e Uil hanno detto in modo chiaro al governo che i 6-7 miliardi di euro che l'esecutivo varerà oggi non bastano, non sono sufficienti. E, soprattutto, serve - secondo i sindacati - immediatamente un intervento a favore di salari e pensioni.



Si è concluso attorno alle 11.30 l'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Per il governo erano presenti anche i ministri Daniele Franco (Economia), Andrea Orlando (Lavoro) e Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico). Oggetto del confronto la situazione economica, alla luce degli effetti della guerra in Ucraina, e gli aiuti a imprese e famiglie che saranno discussi questo pomeriggio in Consiglio dei ministri.



"Il Governo condivide che la priorità oggi è tutelare il potere d'acquisto dei salari e delle pensioni. E' chiaro che il nostro giudizio rimane sospeso". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, lasciando palazzo Chigi al termine del'incontro dei leader dei sindacati confederali con il presidente del Consiglio Mario Draghi e il Governo. "C'è un problema - ha spiegato - del bonus energia, abbiamo detto che 12.500 euro di reddito Isee è troppo basso. Il Governo ha continuato a dirci che i ragionamenti che loro fanno sono per un livello di intervento tra i sei e i sette miliardi, noi abbiamo detto in modo molto chiaro che questa cifra è insufficente, abbiamo bisogno in questo momento di più risorse e che questo è il momento di un scostamento (di bilancio, ndr) e che questa discussione va fatta con l'Europa". "Il nostro giudizio definitivo sarà espresso sostanzialmente su quello che avviene. Visto che è il Governo è sostenuto dal 95 per cento delle forze parlamentari, chiediamo - ha concluso Landini - che si assumano la responsabilità di uno scostamento di bilancio".



Dopo le richieste avanzate dai palchi del primo maggio, oggi il governo ci ha incontrati. Noi abbiamo ribadito la necessità di lavorare su salari, lavoro epensioni contro linflazione e il costo dell'energia. Il Governo condivide le nostre richieste e in decreto ne terrà conto". Così Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, al termine dell'incontro tra sindacati e governo a Palazzo Chigi.Sono tre le opzioni messe sul tavolo per ridare potere acquisto a salari e pensioni: decontribuzione, bonus o cuneo fiscale. "Vedremo quali saranno le scelte del governo", dice Bombardieri, sottolineando però che qualsiasi intervento dovrà avere come obiettivo peioritario "le partite iva, lavoro autonomo e pensionati, soprattutto le fasce più basse". Sulle quantità economiche, l'esecutivo non si è espresso: "valuteremo decreto in base a quelle" nel merito del decreto, conclude.



LAVORO, LANDINI: CAMBIARE LEGGE SU APPRENDISTATO - Sull'apprendistato "ci è stato detto che si può aprire un confronto col ministro del Lavoro, ma non hanno dato risposte precise se non la disponibilità al dialogo. Da tempo diciamo che bisogna abrogare quella legge folle per introdurre un unico contratto di ingresso al lavoro finalizzato all'apprendimento e alla stabilità. Su questo non ci rispondono, come si dice 'non è ancora arrivato mezzogiorno', vediamo che succede a sera". Così il segretario della Cgil Maurizio Landini, al termine dell'incontro tra i sindacati e il governo a palazzo Chigi.

