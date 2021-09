Sondaggi, a Milano Sala può vincere subito. Bernardo è staccato di 14 punti

Sondaggi, a Milano Sala può vincere subito. Bernardo è molto staccato

Beppe Sala è sempre più vicino alla conferma come sindaco di Milano. E' quanto si evince dall'ultimo sondaggio di You Trend pubblicato su Repubblica. Il primo cittadino uscente, stando alle stime, potrebbe addirittura spuntarla direttamente al primo turno nelle amministrative del 3-4 ottobre. Il suo rivale, infatti, Luca Bernardo del centrodestra è molto staccato, addirittura 14 punti sotto l'ex commissario di Expo. In questo momento, il sindaco che tenta il bis sarebbe poco al di sopra della soglia del 50%, al 51,4 per cento.

Sala - prosegue Repubblica - è sul filo della vittoria. Ma soprattutto in fuga, con un distacco sul suo principale avversario, il pediatra Luca Bernardo scelto da Matteo Salvini, invece inchiodato secondo il sondaggio You Trend al 37,2%, è misurabile in 14 punti la distanza tra i due candidati. Un margine di vantaggio che renderebbe difficile una eventuale rimonta in caso di ballottaggio. Allora, il divario crescerebbe ulteriormente fino a raddoppiare. Tanto che il secondo tempo finirebbe così: Sala 64,2, Bernardo 35,8. E M5S? A queste latitudini, non ha mai sfondato e, anche nel 2016, il loro candidato sindaco si fermò al 10%. Questa volta, Layla Pavone, la manager voluta da Giuseppe Conte per lanciare il nuovo corso del Movimento al Nord, si fermerebbe addirittura al 4,6 per cento.