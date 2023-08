Politica

Mercoledì, 30 agosto 2023 Sondaggi Affari, bene Meloni ma alla gente interessa Spinaceto non Washington Sondaggi per La Piazza di Affari/ La premier sempre più atlantista in politica estera perde lo zoccolo duro di chi l’ha votata. E la Lega ci "guadagna" Di Giuseppe Vatinno