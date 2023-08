Gianni Alemanno nella Lega "Interesse reciproco". Per ora, poi...

"Alemanno sta facendo un suo movimento, ma certamente non chiudiamo la porta. Anzi..."

A La Piazza di Affaritaliani.it, a Ceglie Messapica, si è notato un certo feeling tra Gianni Alemanno e il vicesegrtario del Carroccio Andrea Crippa. Tanto che monta l'ipotesi di un ingresso dell'ex sindaco di Roma con candidatura alle elezioni europee del 2024 nella Lega.

"Al momento non ci sono conferme, c'è interesse", spiegano fonti leghiste. "Alemanno sta facendo un suo movimento, ma certamente non chiudiamo la porta. Anzi, sarebbe molto interessante aprire un dialogo. Vedremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", continuano le fonti salviane.

Certo che per la Lega sarebbe davvero un colpaccio conquistare un ex missino come Alemanno, esponente della destra sociale. Un colpo che potrebbe far molto male alla premier Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia. Se son rose fioriranno. Per ora c'è "interesse" (reciproco).