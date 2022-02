Sondaggi, che botta per la Lega di Salvini dopo il Quirinale. Meloni e il Pd..

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini giù dopo il Quirinale

La Lega di Matteo Salvini perde un punto in due settimane nei sondaggi, o meglio nella prima Supermedia YouTrend/Agi post-Quirinale. Il Carroccio è il partito che subisce il contraccolpo più vistoso passando dal 18,6% al 17,6% del 3 febbraio 2022. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 1° febbraio), Euromedia (2 febbraio), Ixè (31 gennaio), Piepoli (25 gennaio), SWG (24 e 31 gennaio) e Tecnè (29 gennaio).

Sondaggi, Pd di Enrico Letta resta primo partito davanti a Fratelli d'Italia (Giorgia Meloni vicina al 20%)

Il Pd di Enrico Letta resta sostanzialmente stabile nei sondaggi: un decimo in meno per i Dem che tengono il primo posto tra i partiti con il 21%, davanti a Fratelli d'Italia: Fdi di Giorgia Meloni si avvicina alla soglia del 20% (19,8% rispetto al 19,7% di due settimane fa).

Sondaggi, M5S cresce. Forza Italia scende. Bene Italia Viva e...

Terza la Lega, che, come detto, è al 17,6% davanti a il M5S in lieve crescita: 14,5% (era al 14,2%). Arretra Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi passano dall'8,3% all'8%. Azione/+Europa sono al 4,7% (-0,1%), mentre Italia Viva sale al 2,8% (il partito guidato da Matteo Renzi guadagna lo 0,7% in due settimane). Bene anche i Verdi (2,5%, erano all'1,9%) e Sinistra Italiana (2,2%, erano all'1,6%). Avanza Art.1 Mdp che raggiunge la soglia del 2% (+0,2%).

