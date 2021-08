Sondaggi Comunali, destra in difficoltà a Milano e Napoli. Pd indietro a Roma

Sondaggi, destra in difficoltà a Milano e Napoli. Pd indietro a Roma

Le elezioni Comunali di autunno si avvicinano sempre più e dai sondaggi che circolano tra i partiti emerge un dato, il centrodestra è in difficoltà in due grandi città: Milano e Napoli. Tanto da far scattare l’allarme rosso. Detto - si legge su Repubblica - che a Bologna e Trieste i “politici” Leopore (Pd) e Di Piazza (Fi) potrebbero vincere già al primo turno, segnali preoccupanti arrivano dalle altre città. Sotto la Madonnina, l’uscente Beppe Sala è infatti accreditato di una forbice compresa tra il 44 e il 48%, mentre il primario Luca Bernardo si ferma fra il 40 e il 44, con il M5S ridotto fra il 3 e il 5.

Ancor più largo il divario all’ombra del Vesuvio: l’alleanza giallorossa di Gaetano Manfredi, che viaggia tra il 42 e il 46%, stacca vistosamente il centrodestra del pm Catello Maresca, inchiodato tra il 27 e il 31. E se l’ex rettore non riuscirà a centrare subito il successo sarà “colpa” di Antonio Bassolino, attestato tra il 14 e il 18. Situazione più equilibrata a Roma, dove Michetti 8cdx) è in vantaggio su Gualtieri e a Torino, testa a testa Damilano-Lo Russo.