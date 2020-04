La Lega perde l'1,3% in una settimana nel nuovo sondaggio Swg per il Tg de La7. Il Carroccio scende al 28,2%. Pd in leggero rialzo al 20,3% (+0,3), balzo dell'1% del M5S al 15,4. Fratelli d'Italia ancora in salita al 13,8% (+0,5). Forza Italia risupera il 6% e Italia Viva si attesta al 3,4%.



LE TABELLE