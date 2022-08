Sondaggi elezioni, Lega sale. Cdx trionfa. Pd, Calenda e M5S... Dati inediti

Sondaggi elezioni 25 settembre, cresce il vantaggio del Centrodestra sulla coalizione del Pd



Aumenta il vantaggio del Centrodestra sulla coalizione guidata dal Partito Democratico secondo l'ultimo sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Centrodestra al 47,7% con FdI 22,3% e la Lega in crescita al 16,7%. Il Centrosinistra scivola al 32,4% nonostante il Pd risulti in rialzo al 25,6%. Movimento 5 Stelle al 10,1% e Calenda-Renzi in rialzo al 6,7%.



Come prossimo presidente del Consiglio gli italiani continuano a preferire Giorgia Meloni che ha l'1,1% di vantaggio su Enrico Letta, comunque in crescita. In terza posizione, molto vicino al segretario Pd, Matteo Salvini. In crescita anche Carlo Calenda e Giuseppe Conte, rispettivamente quarto e quinto.



Infine cala il numero di indecisi. Chi non ha ancora deciso per chi votare il 25 settembre scende al 37,7% rispetto al 39,6% di una settimana fa.