Sondaggi elezioni, Lega sale ancora e... Numeri inediti che non leggi altrove

Sondaggi elezioni 25 settembre, salgono FdI e Forza Italia



Il 40,2% degli italiani non ha ancora deciso per chi votare alle elezioni politiche del 25 settembre e lo farà solo nelle prossime settimane. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Solo il 59,8% del campione dichiara di aver già preso una decisione.

Tra i partiti cala il Pd che perde in una settimana lo 0,2% e scende al 22%. Vicinissimo al Partito Democratico è Fratelli d'Italia al 21,8% (+0,1%). Cresce ancora la Lega e sale al 17,2%. Movimento 5 Stelle in ripresa dello 0,3% al 10,1%. Azione-PiùEuropa cala dello 0,4% al 5,8%. Forza Italia al 5,4% (+0,2%). L'alleanza Sinistra Italiana-Verdi vale il 3,7% (-0,1%) mentre Italia Viva è al 3,1% (-0,2%).

Pensando al futuro del Paese, le priorità per gli italiani sono nell'ordine: lavoro e disoccupazione, caro bollette, sicurezza e immigrazione, salute e benessere, innovazione e tecnologia, riforma della Giustizia ambiente ed ecologia.