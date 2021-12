Sondaggi politici oggi, ultime novità: il primo partito non è il Pd

Come fanno i sondaggi politici

Non è il Pd il primo partito italiano, Enrico Letta "stai sereno", come diceva Matteo Renzi. Stando all'ultimo sondaggio di Termometro Politico, il primo partito italiano è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che vale il 21,2% e stacca nettamente il Pd di Letta fermo al 20,3%. In terza posizione la Lega di Matteo Salvini al 19,2%.



Disastro Movimento 5 Stelle che con Giuseppe Conte leader non va oltre il 15,2%. Invece Forza Italia di Silvio Berlusconi, possibile nuovo presidente della Repubblica, si attesta al 7,3%.



Azione di Carlo Calenda stacca Italia Viva di Matteo Renzi al 3,4% contro il 2,8%.



I Verdi che in Italia sono ridotto al lumicino valgono l'1,7%. Più Europa all'1,5% mentre è davvero ottimo l'1% del Partito Comunista di Marco Rizzo, unica versa opposizione al governo di Mario Draghi. Altri partiti complessivamente al 3,8%.