Sondaggio, Zaia il Governatore più amato, tra i Sindaci vince Decaro

Governatori e Sindaci, chi vince e chi perde. La classifica

Archiviata la stagione in cui sembrava dovesse nascere il “partito dei Sindaci”, per trovare gli amministratori locali più amati d’Italia bisogna attraversare tutta la Penisola, da Nord a Sud. Sul versante Regione è, infatti, Luca Zaia (Lega), dal Veneto, a conquistare il primo posto con il 67,5% delle preferenze, mentre a livello comunale vince Decaro (PD), che si mette in tasca dalla sua Bari il 64,3%.

E’ quanto certifica l’ultimo sondaggio di Lab21.01 “L’Italia al voto: verso il 25 settembre”, che verrà presentato questa sera dal palco de La Piazza – Il Bene Comune, la kermesse politica di Affaritaliani.it giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Il direttore del centro studi, Roberto Baldassari, interverrà, infatti, per aprire la seconda serata, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino. Insieme affronteranno le tendenze di voto dei territori

Sul fronte delle Regioni, secondo il sondaggio, a Zaia seguono con un consistente distacco Stefano Bonaccini dall’Emilia Romagna con il 63,1%, Vincenzo De Luca con il 62,2%, Giovanni Toti con il 56,4% e Massimiliano Fedriga con il 56,3%. Ultimi Vittorio Bardi – Basilicata – con il 51,3%, l’abruzzese Marco Marsilio con il 50,9% e Donato Toma del Molise con il 50,4%.

Tra i Sindaci, a conquistarsi il podio, insieme a Antonio Decaro, sono Giorgio Gori di Bergamo, con il 61,7% delle preferenze, e Dario Nardella di Firenze (61,5%). Seguono Giuseppe Sala (Milano) con il 61,4% e Luigi Brugnaro (Venezia) con il 61,2%. In coda Leoluca Orlando (Palermo) con il 56,9%, Marco Bucci (Genova), che si attesta su un 56,8%, e Valeria Mancinelli di Ancona che chiude a 56,3%.