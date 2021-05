Sondaggi, il 69% approva le riaperture. Fdi guadagna ancora, trema la Lega

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, ma i numeri sono in netto miglioramento, segno meno in tutti gli indicatori. Si svuotano soprattutto sempre di più i reparti di terapia intensiva e calano i morti giornalieri. In questo quadro il governo Draghi ha deciso di procedere con le riaperture prendendosi un "ragionevole rischio" e a quanto pare la mossa sta pagando. Lo certifica un sondaggio di Euromedia Research pubblicato sulla Stampa. In questi 15 mesi i cittadini hanno avuto modo di sperimentare in maniera più sensibile le parti più vulnerabili della loro vita. Così la decisione di riaprire tutte le attività commerciali che sono state limitate o chiuse a causa del Covid trova il 68,9% dei consensi con il 48,5% dei cittadini che condivide una pianificazione graduale e un 20,4% che insiste con il richiamo di aperture rapide e totali per tutti.

Pensando alle prossime settimane e all’inizio dell’estate oggi il 54,2% degli italiani sente forte il desiderio della ripresa delle attività, mentre il 34,4% le teme per il possibile riacuirsi del contagio. Questa particolare situazione - prosegue la Stampa - si ritrova nella lettura delle intenzioni di voto che mostrano 4 partiti concentrati in meno di 5 punti percentuali: Lega 21,1%, FdI 19,0%, Pd 18,8% e M5S 16,5%. Un quadro inedito con il 34,9% di astensione. La distanza tra i primi 4 partiti e il resto del panorama politico si consuma in una distanza di più di 8 punti percentuali, per incontrare Forza Italia al 7,7%. Tutti gli altri partiti rilevano percentuali al di sotto del 5,0%.