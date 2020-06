Sondaggi, la lista del premier vale il 14.3%.Nome e simbolo depositati: Con Te

Giuseppe Conte conferma la sua popolarità e mostra di avere un consenso personale anche con una propria lista. Secondo un sondaggio di Quorum/You Trend, commissionato da Sky tg 24, una lista del premier oggi varrebbe oltre il 14%. Ed è proprio in queste ore che in ambienti parlamentari circola una indiscrezione che Affaritaliani.it rilancia: Giuseppe Conte avrebbe depositato nome e simbolo del suo partito. Si chiamerebbe Con Te. La lista del premier svuoterebbe il Movimento 5 Stelle ma prenderebbe voti anche dal Partito Democratico. Rimarrebbe invariata la situazione per la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.





Ma se il premier Conte corresse alle urne con il Movimento 5 Stelle, i pentastellati guadagnerebbero subito 4 punti percentuali: voti drenati in parte anche dal Partito Democratico. Il che mostra una certa comunanza fra gli elettori delle due forze principali di maggioranza. Con questo scenario la Lega salirebbe di un punto mentre la situazione resterebbe immutata in Fratelli d'Italia e Forza Italia.





Le intenzioni di voto, sempre secondo il sondaggio di Quorum/You Trend, commissionato da Sky tg 24, premierebbero ancora la Lega di Matteo Salvini come prima lista al 26,2%, sebbene in calo rispetto ai mesi passati. Riduce la distanza sempre di più il Partito Democratico di Nicola Zingaretti che si assesta al secondo posto al 21.6% e mette nel mirino il Carroccio. Il Movimento 5 Stelle si piazzano al terzo posto al 15.5% tallonati stretti da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 15%.