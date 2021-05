Sondaggi, Fratelli d'Italia boom (i dati). E Giorgia Meloni ora svela che...

SONDAGGI, FRATELLI D'ITALIA SI AVVICINA A SALVINI. GIORGIA MELONI, 'A ME INTERESSAVA SUPERARE M5S-PD NON LEGA'

Gli ultimi sondaggi politici danno Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni a testa a testa con la Lega? "Magari - spiega la leader di Fdi a 'Un giorno da pecora'- non la supero la Lega, ma a me non interessa superare la Lega e il centrodestra...". Insomma, il suo obiettivo non era Matteo Salvini: "A me interessava superare i Cinque stelle e il Pd".

