Sondaggi, Lega e M5S ai minimi in questa legislatura. Pd e Meloni...

Sondaggi, Lega e M5S calano. Pd e Fratelli d'Italia allungano

Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio in calo nei sondaggi: perdono lo 0,4% nelle ultime due settimane secondo la Supermedia YouTrend/Agi (del 24 febbraio 2022) e vedono più lontani i due partiti in testa alla "classifica" ossia Pd e Fratelli d'Italia. Gli istituti considerati (data di pubblicazione) nella rivelazione sono: Demopolis (23 febbraio), EMG (15 e 22 febbraio), Euromedia (17 febbraio), Ixè (18 febbraio), Noto (10 febbraio), Piepoli (15 febbraio), Quorum (11 febbraio), SWG (14 e 21 febbraio) e Tecnè (17 febbraio). "Sia per la Lega (17,1%) che per il Movimento 5 Stelle (14,0%) quello di oggi è il peggior dato da inizio legislatura", spiega Youtrend.it. Il divario tra i primi quattro partiti ora è di quasi sette punti e mezzo.

Sondaggi, Pd-Fratelli d'Italia: i numeri dei partiti di Letta-Meloni

Pd resta in vetta. Enrico Letta vede il Partito Democratico al 21,4% (guadagna lo 0,3%) e allunga leggermente su Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni vede comunque Fdi in lieve creascita con il 20,3% (guadagno dello 0,1%).

Sondaggi, Forza Italia cresce. Azione/+Europa e Italia Viva... I numeri

Dietro ai quattro partiti di testa nella Supermedia dei sondaggi c'è come sempre Forza Italia all’8,4% (gli azzurri di Berlusconi guadagnano terreno rispetto all'8,1% di due settimane fa), poi Azione/+Europa al 4,5% (+0,2%) e quindi Italia Viva che sfiora il 3% (al 2,9%, -0,1%). I Verdi salgono (2,6 da 2,4), la Sinistra Italiana resta al 2,1%, mentre Art.1-Mdp arriva all'1,8% (era all'1,6%).

