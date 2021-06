Sondaggi, Lega nettamente primo partito. Pd staccato e Meloni solo terza

La Lega di Matteo Salvini è nettamente il primo partito italiano con il 22,4% dei consensi. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Sapienza di Roma. Il dato arriva dopo un weekend in cui sono usciti molti sondaggi con numeri spesso contraddittori.



Staccato di quasi tre punti dalla Lega, in seconda posizione, il Partito Democratico di Enrico Letta con il 19,6%. Fratelli d'Italia risulta la terza forza del Paese, staccata di più di quattro punti dal Carroccio, con il 18,2%. Movimento 5 Stelle fermo al 15,9%. Stabile Forza Italia al 7,1%.



LA TABELLA CON PERCENTUALI E VARIAZIONI