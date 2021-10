Sondaggi, Lega primo partito. Dati di oggi. Chi sale e chi scende

VOTA IL TUO PARTITO! Partecipa al sondaggio di Affaritaliani.it



La Lega di Matteo Salvini si conferma il primo partito italiano. È quanto emerge dal sondaggio sulle intenzioni di voto aggiornate al 14 ottobre e realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Seppur in calo dello 0,5% rispetto alla precedente rilevazione, il Carroccio è nettamente la prima forza politica con il 20,8%. In seconda posizione il Partito Democratico con il 19,7% (+0,3). Fratelli d'Italia si attesta al 18,8% e risulta in calo dello 0,2%.

I 5 Stelle guidati da Giuseppe Conte flettono dello 0,3% rispetto alla scorsa rilevazione e valgono il 15,9%. Battuta d'arresto per Forza Italia al 6,9% e in calo dello 0,4%. Azione al 3,8% è in crescita dello 0,4%. Italia Viva scende dello 0,3% al 2,7. Liberi e Uguali al 2,6% (+0,1).