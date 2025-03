Sondaggi, Marina Calderone (Lavoro) il ministro più amato. Salvini al secondo posto. La 'top five'

Scendono FdI e Pd. Le tabelle



Il 51,9% degli italiani ha fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un dato in leggero calo (-0,3%) rispetto alla rilevazione del 6 marzo scorso. Non ha fiducia nella premier e leader di Fratelli d'Italia il 48,1% degli intervistati. E' il principale dato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale dell'istituto demoscopico Lab21.

Tra i ministri del governo Meloni, medaglio d'oro in prima posizione per consenso tra gli italiani la titolare del Lavoro Marina Calderone con il 52,6%. Al secondo posto Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e vicepremier, con il 52,1%. In terza posizione ci sono Antonio Tajani (Esteri e vicepremier) e Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy).

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, FdI scivola al 30% secco, stabile la Lega e in leggera crescita Forza Italia. In calo il Pd al 21,1%, sostanzialmente stabili M5S e Alleanza Verdi Sinistra.