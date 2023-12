Sondaggi, politica internazionale tema chiave del 2023 per gli italiani

Ledaer politici e partiti: chi vince e chi perde

Per un italiano su tre (33,8%) il tema principale del 2023 è stata la politica internazionale. Un dato inevitabile, forse, vista la guerra tra Russia e Ucraina e il conflitto scoppiato a ottobre tra Israele e Hamas. Eventi internazionali che preoccupano e che hanno conseguenze economiche anche in Europa e in Italia. A rivelarlo è il sondaggio di Natale realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Al secondo posto la Giustizia, poi l'Economia e la Salute.

Tra i politici inevitabile la vittoria di Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio. Al secondo morto Silvio Berlusconi, morto proprio nel 2023. Solo terzo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quarta Elly Schlein davanti a Giuseppe Conte e Matteo Salvini che hanno la stessa percentuale.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, cresce Fratelli d'Italia (effetto Atreju) e cala la Lega. Perdono voti anche Pd e M5S. Azio di Calenda batte nettamente Italia Viva di Renzi.