Sondaggi, "bomba" sulle elezioni. Numeri, inediti, e davvero clamorosi. Eccoli

Sondaggi elezioni 25 settembre, Meloni premier. Cdx +15 punti sulla coalizione del Pd. M5S al 10% e Calenda-Renzi al 6,5%



Giorgia Meloni premier. La presidente di Fratelli d'Italia è in testa nel sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, su chi gli italiani vorrebbero a Palazzo Chigi dopo le elezioni del 25 aprile. Meloni sale dello 0,8% e tocca quota 22,7%. Seconda posizione per Enrico Letta, ma in calo dello 0,7%, al 21,1%. Vicinissimo al segretario del Pd c'è Matteo Salvini con il 21%. Sale Carlo Calenda e raggiunge il 17,2%, quinto Giuseppe Conte (in forte crescita) con il 12,3%.

Nelle intenzioni di voto il Centrodestra stacca di 15 punti la coalizione del Partito Democratico. Centrodestra al 47,6%, con FdI saldamente prima forza politica con il 22,1%, e Centrosinistra ferma al 32,5% con la lista Italia Democratica e Progressista (Pd e altri) al 25,3%. Movimento 5 Stelle stabile al 10% mentre la nuova alleanza Calenda-Renzi, il cosiddetto terzo polo, debutta nel sondaggio con il 6,5%. Altri partiti complessivamente in calo al 3,4%.

Rispetto al 5 agosto, infine, cala leggermente la percentuale degli italiani indecisi: dal 40,2 al 39,6%.