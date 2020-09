Sondaggi Regionali: Toti sfonda in Liguria, testa a testa Toscana e Puglia

SONDAGGI REGIONALI: TOSCANA, PUGLIA, MARCHE, LIGURIA, VENETO, CAMPANIA

Toti sfonda in Liguria, mentre in Toscana e Puglia si profila un testa a testa. E' quanro emerge da alcuni sondaggi pubblicati oggi sulle Regionali del 20-21 settembre. Sul Corriere della Sera, il sondaggista Nando Pagnoncelli dice: “Il vantaggio del presidente uscente Giovanni Toti sul principale avversario Ferruccio Sansa, il candidato unitario di Pd, M5S (e di altre forze politiche), è molto netto: la differenza di oltre 22 punti appare difficilmente colmabile”.

SONDAGGI REGIONALI: IN LIGURIA COMPETIZIONE LIMITATA

Non c’è partita, dunque? Pagnoncelli risponde: “Nonostante la presenza di ben dieci candidati alla presidenza della Regione, il sondaggio mostra che la competizione è limitata a Toti (accreditato del 57,4%) e Sansa (34,8%)”, anche perché “la decisione di propendere per un candidato unitario da parte di Pd e 5 Stelle è stata faticosa e ha alimentato non poche contrarietà all’interno delle due forze politiche”. Diverso, sempre secondo il Corriere, l’andamento del confronto in Toscana, dove i due principali candidati “presentano sostanzialmente lo stesso livello di notorietà”, Giani 58% e Ceccardi 59% “e di gradimento (35% e 31%)”, ciò che sembra favorire di poco il candidato dem.

SONDAGGI REGIONALI, PUGLIA: L'OHIO ITALIANO

Quanto invece alle regionali in Puglia, secondo il sondaggista de Il Sole 24 Ore, Roberto D’Alimonte, il candidato di centrodestra (39,6%) è sostenuto da una coalizione compatta, ma il governatore uscente recupera (38,2%) grazie a 14 liste acchiappavoti. Analizzando la situazione nel suo complesso, D'Alimonte scrive che “per Emiliano è una corsa in salita. A differenza di altri governatori uscenti che si sono ricandidati, Zaia, De Luca, Toti, il Covid non sembra averlo avvantaggiato veramente”.