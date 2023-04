Sondaggi, risultati sorprendenti. Europa, Meloni-Schlein, partiti. I dati

Sondaggi, Schlein resta indietro ma recupera su Meloni. La Lega sfiora il 10%. Tonfo del Terzo Polo

A sorpresa, la maggioranza degli italiani difende l'Unione europea, nonostante le polemiche, anche da parte del governo, su migranti, case green e no ai biocarburanti. Il sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, parla chiaro: il 57,1% del campione non ritiene che l'Europa stia ostacolando le politiche economiche e di sviluppo sociale dell'Italia. Contro Bruxelles una minoranza pari al 42,9%.

Nella sfida tra le due donne leader della politica italiana continua il recupero di Elly Schlein su Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio resta saldamente davanti ma cala dello 0,7% al 59,1 in sette giorni. La segretaria del Pd, invece, sale al 40,9%.

Tra i partiti Fratelli d'Italia scivola ancora e si ferma al 29,3% mentre la Lega, forte anche del successo alla Regionali in Friuli-Venezia Giulia, sfiora il 10%. Il Partito democratico di Elly Schlein sale al 18,7% mentre i 5 Stelle recuperano terreno e toccano il 15,6%. Terzo Polo in netto calo all'8,5%.