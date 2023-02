Sondaggi, sorpasso clamoroso e del tutto inatteso. Primarie Pd, ecco chi vince

Bonaccini convinto di vincere con almeno il 60%. Addio a Conte e ad Articolo 1



Per la prima volta da mesi il Pd torna sopra il Movimento 5 Stelle. Oggi, 22 febbraio 2023, Porta a Porta pubblica il sondaggio, realizzato da Euromedia Research, relativo al consueto rilevamento sulle intenzioni di voto a livello nazionale.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, per il campione di Euromedia, Fratelli d’Italia con il 29.6% (+0.5 dall’ultimo sondaggio del 24 gennaio scorso) risulta essere il primo partito italiano, seguito dal Partito Democratico con il 17,5% (+0.3). Il M5S con il 16.9% (-0.1) si colloca in terza posizione. La Lega guadagna mezzo punto, raggiungendo il 9%, seguita da Azione-Italia Viva all’8.1% (-0.5). Forza Italia risulta al 7.7% (+0.1). Alleanza Verdi e Sinistra sale al 3% (+0.4), mentre +Europa è stabile al 2.4%. Scende Per l’Italia con Paragone al 2.1% (-0.4).