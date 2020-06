Sondaggi svolta: Conte perde consensi. Quanto è scesa la fiducia in un mese

La fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha perso sei punti in un mese. E' quanto emerge dallo studio realizzato per Affaritaliani.it da Renato Mannheimer (Eumetra) che ha elaborato una stima considerando tutti i sondaggi usciti nelle ultime settimane. Dai primi di maggio a oggi il consenso nel premier è sceso dal 66 al 60%. "La percentuale in Conte come leader e capo del governo resta abbastanza alta - spiega Mannheimer - ma la gente inizia a essere seriamente preoccupata per la situazione economica del Paese e questa sensazione sempre più diffusa sta portando a un calo generalizzato della fiducia".

Per il momento non si registra nei sondaggi uno spostamento di gradimento dal presidente del Consiglio agli altri leader politici. "Molti cittadini sono confusi e disorientati", sottolinea Mannheimer. Secondo il quale da segnalare un consenso sempre molto alto per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni mentre il segretario della Lega Matteo Salvini è stabile e ha smesso di perdere in termini di fiducia. Stabili anche Nicola Zingaretti, Silvio Berlusconi e Vito Crimi, per quanto riguarda Matteo Renzi, "il leader di Italia Viva deve trovare un suo ruolo nella politica italiana".