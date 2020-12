Sondaggi Tecnè: all'Italia serve un nuovo Governo? Gli italiani sorprendono...

Secondo la rilevazione demoscopica di Carlo Buttaroni, presidente dalla società Tecnè, per la trasmissione di Mediaset, Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro, alla domanda se “all'Italia serve un nuovo Governo?”, il 56.7% ha risposto di sì. Solo il 25.1% confermerebbe l’attuale esecutivo. Il 18.2% non sa o non risponde. Un po’ più di un italiano su due quindi cambierebbe governo nonostante il momento di crisi che il Paese sta attraversando.