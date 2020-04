Sondaggio, balzo della fiducia in Conte. E' testa a testa Salvini-Meloni

CORONAVIRUS, 43% DEGLI ITALIANI SI FIDANO DI CONTE

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha la fiducia del 43% degli italiani. E' quanto si apprende dai dati del sondaggio di Emg Acqua, commissionato dalla trasmissione televisiva di Rai Tre Agorà. Al 36% sono appaiati Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ben indietro rispetto alla prima posizione. Facendo una comparazione con le rilevazioni delle scorse settimane, si capisce come la crisi pandemica abbia stretto attorno a Giuseppe Conte molti italiani. Infatti la crescita del dato va di pari passo con l'acuirsi della crisi sanitaria. Un incremento, seppur minimo, si è registrato comunque anche per i leader di Lega e Fratelli d'Italia. Cresce, sebbene in maniera lieve, la fiducia in Nicola Zingaretti, segretario Dem e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

CORONAVIRUS, 56% STA SOFFRENDO MOLTO ECONOMICAMENTE: IL 78% TEME RIVOLTE

Il 56% degli intervistati sta soffrendo "molto" o "abbastanza" per le ricadute economiche. Il 41% invece dice di star soffrendo "poco o per niente". Il 3% preferisce non rispondere. Alla domanda se per il blocco delle attività economiche si tema l'esplosione di tensioni sociali il 78% ha risposto sì, il 13% no ed il 9% preferisce non rispondere. Riguardo la riapertura delle imprese il 65% pensa che debbano essere riaperte seguendo le indicazioni del comitato tecnico- scientifico, il 21% che debbano essere riaperte dopo Pasqua, il 10% subito. Il 4% preferisce non rispondere. Inoltre il 55% ha risposto che il suo umore è peggiorato in quarantena, per il 38% che è rimasto uguale, mentre per il 4% è migliorato. Il 3% preferisce non rispondere.