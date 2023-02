Sondaggio choc: che botta per la premier Meloni. Le tabelle e i numeri

Sondaggio partiti: tonfo del M5S, risale il Pd nella settimana delle primarie





La maggioranza degli italiani boccia le modifiche del governo Meloni al Superbonus edilizio, nonostante la maggioranza abbia promesso correttivi, limitati, in Parlamento. E' il risultato principale del sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Solo il 41,9% del campione si dice favorevole alle modifiche del governo. Contrario ben il 58,1% degli italiani.



Il caso Superbonus provoca un tonfo della fiducia nella premier Giorgia Meloni, scesa nell'ultima settimana dal 52,4% al 51,6. Tra i partiti, pochissime variazioni nel Centrodestra con la Lega che resta nettamente sopra il dato delle Politiche e Fratelli d'Italia ampiamente la prima forza politica. Il Pd sale al 16,2% nella settimana delle primarie, mentre scivola sotto il 17% il Movimento 5 Stelle. Terzo Polo all'8%. Salgono l'alleanza Verdi-Sinistra e gli altri partiti minori.