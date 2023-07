Sondaggio clamoroso, numeri inattesi e sorprendenti che faranno discutere

Fratelli d'Italia sopra il 30%, salgono Lega e Forza Italia. Tonfo del M5S

La maggioranza degli italiani stanno con le opposizioni e non con il governo sulla proposta di un salario minimo per legge di almeno 9 euro l'ora. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Il 55,1% del campione intervistato sostiene la proposta unitaria delle opposizioni. Contrario il 44,9%.

Nella sfida diretta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, la presidente del Consiglio è al 62,1% contro il 37,9% della segretaria del Pd. Tra i partiti, Fratelli d'Italia si consolida sopra il 30% mentre risalgono Lega e Forza Italia. Pd sempre sotto quota 20% mentre il M5S scende addirittura sotto il 15%.

LE TABELLE