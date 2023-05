Sondaggio, italiani stufi di Zelensky. Bocciata la linea del governo Meloni

I contrari all'invio di armi italiane all'Ucraina sono ancora più numerosi (56,8%)

Doccia fredda per la premier Giorgia Meloni e per la sua politica estera di totale sostegno all'Ucraina. Secondo il sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, per Affaritaliani.it il 52,2% degli italiani non condivide il pieno appoggio del nostro Paese al presidente Zelensky. I favorevoli si fermano al 47,8%. I contrari all'invio di armi italiane all'Ucraina sono ancora più numerosi (56,8%) contro i favorevoli che sono solo il 43,2%.

Nelle intenzioni di voto dei partiti scendono sia Fratelli d'Italia sia la Lega, stabile Forza Italia. Il Pd cala e torna sotto il 20% mentre risale al 16,1% il Movimento 5 Stelle.