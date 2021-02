Sondaggio, ministri governo Draghi: top e flop. Un partito crolla, uno vola

La fiducia nel nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi è pari al 70,2%, mentre nell'esecutivo è al 58,9%. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi.











I primi sei ministri in termini di fiducia sono tutti tecnici. Prima Marta Cartabia (Giustizia), seguita da Enrico Giovannini (Infrastrutture). In terza posizione Vittorio Colao (Transizione Digitale). Poi Daniele Franco (Economia), Roberto Cingolani (Transizione Ecologica) e Maria Cristina Messa (Università). Il primo ministro politico in termini di fiducia è Roberto Speranza, Salute. Bene anche il leghista Giancarlo Giorgetti (Sviluppo Economico) e Mara Carfagna (Sud).









Come conoscenza, sempre tra i neo-ministri, medaglia d'oro a Luigi Di Maio, seguito da Roberto Speranza e da Dario Franceschini. Quarto Renato Brunetta e quinta Mara Carfagna.