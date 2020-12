"Sostenere un governo di Cdx? No". I renziani spazzano via i retroscena

I renziani non sosterranno alcun governo di Centrodestra in Parlamento, così come ipotizzato in qualche retroscena apparso oggi sui giornali dopo le dichiarazioni di ieri di Matteo Salvini che ha affermato che la coalizione di Centrodestra 'ha i numeri'. Alla domanda diretta e specifica di Affaritaliani.it (Siete pronti ad appoggiare un governo di Centrodestra guidato magari da Giancarlo Giorgetti?), il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato risponde in modo chiaro: "No".

Quanto all'imminente verifica di governo, che si apre oggi, Rosato spiega: "Diremo al presidente del Consiglio quello che abbiamo detto in Aula e che, mi sembra, abbiamo comunicato con grande lealtà e trasparenza".

Per quanto concerne le probabili nuove restrizioni per le festività natalizie, dopo gli assembramenti che si sono visti da Nord a Sud durante l'ultimo weekend, il coordinatore nazionale di Italia Viva afferma: "Pensiamo che servano regole coerenti e comprensibili. Non ci si può lamentare che la gente si accalchi nelle vie del centro delle principali città se si chiudono i centri commerciali e poi si invitano le persone a fare acquisti con il cashback".