Soumahoro, onorevole con gli stivali, si dimetta

Soumahoro, "deputato con gli stivali"

I rappresentanti della Caritas, gruppo Emmaus e Cgil hanno accusato le esose congiunte, moglie e suocera, dell’On. Aboubakar Soumahoro (14 mila euro netti al mese come deputato di Sinistra italiana) di aver sottratto fondi alla cooperativa pro-migranti e di gravi ambiguità.



Il colosso d’argilla del…politicamente corrotto….?



Dopo gli articoloni, tra cui quello di Goffredo Buccini, sul Corriere della Sera, sui presunti "arraffoni" vicini al "deputato con gli stivali", cosa aspettano, Bonelli e Fratoianni e moglie deputata, di Sinistra Italiana, a chiedere al parlamentare di scrivere al Presidente, Fontana una letterina di dimissioni dalla Camera per lasciare il seggio a una persona con congiunti più trasparenti?