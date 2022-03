Aumento spese militari, ok dal Parlamento: ma quando spenderemo per la cultura

Spese militari, il Parlamento ne vuole di più: ma almeno paghino i ricchi

Dunque il Parlamento italiano ha votato quasi all'unanimità l'aumento delle spese militari. Non ho voglia di ingiuriare nessuno. Quando si appartiene a un club armato fino ai denti non possiamo sottrarci ai nostri doveri. Mi tengo il mio dolore per l'impressionante differenza tra quando spenderemo per le armi e quando spenderemo per la cultura. Sarebbe stato un po’ consolante se il Parlamento oggi avesse deciso anche una tassa sui grandi patrimoni, in modo da far pesare sui ricchi l'onere della difesa.

Leggi anche: