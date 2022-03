Guerra, i russi verso lo sbarco ad Odessa. Bombe dal mare nella notte, 14 navi

Guerra Russia Ucraina: Putin attacca Odessa, pronta invasione da Sud

Altra notte di guerra in Ucraina. Nel 21esimo giorno di conflitto armato le forze russe si stanno concentrando sul Sud del Paese. Per gli uomini di Putin conquistare Odessa significherebbe avere il dominio su tutti i fronti e poter così accerchiare Kiev per la sfida finale nella Capitale. Sarebbe di almeno due feriti il bilancio di un bombardamento delle navi da guerra russe sulla costa dell'oblast di Odessa, il porto nel sud-ovest dell'Ucarina. A riferirlo è il Kyiv Independent che cita le autorità locali. La notizia dell'attacco arriva dopo che i satelliti hanno rilevato 14 navi della flotta settentrionale di Mosca in avvicinamento a Odessa, tra cui il Pyotr Morgunov, nave anfibia lunga 120 metri.

Pronti altri armamenti per gli ucraini. Il presidente americano Joe Biden, annuncerà altri 800 milioni di dollari (730 milioni di euro) di aiuti militari: lo ha anticipato una fonte della Casa Bianca. Con i nuovi aiuti il pacchetto militare Usa arriverà a un miliardo di dollari (910 milioni di euro) solo nell'ultima settimana. Secondo il Wall Street Journal vi rientreranno altre armi anti-carro Javelin e missili anti-aereo Stinger di cui ne sono stati forniti rispettivamente 2.600 e 600.

