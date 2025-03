Starlink, opposizioni contro Meloni. Schlein attacca: "Mai la sicurezza in mano a Musk"

Starlink, le minacce di Musk all'Ucraina e il dietrofront. Allarme della Schlein e messaggio a Meloni

Elon Musk torna al centro della scena per le sue dichiarazioni su Starlink che sanno di minaccia nei confronti di Zelensky. Il patron di Tesla ha scritto sul suo social X: "Il mio sistema Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino, l’intera linea del fronte crollerebbe se lo spegnessi". Per poi precisare che "questo non succederà mai". Ma queste frasi hanno scatenato la reazione delle opposizioni italiane nei confronti del governo. La scorsa settimana, infatti, nell’approvare il ddl Spazio, il centrodestra - riporta Il Corriere della Sera - ha respinto la richiesta di acquistare servizi satellitari soltanto da operatori Ue. Aprendo la strada a un accordo con Starlink, il principale soggetto sul mercato.

Elly Schlein si chiede come faccia la premier Meloni "a voler consegnare le chiavi della sicurezza nazionale italiana a Musk anche dopo le sue ultime gravissime parole?". La segretaria dem invita il governo a cambiare rotta. Senza una rete satellitare europea la difesa europea non potrà mai esistere". Stessi toni per un altro dem, Antonio Misiani: "Solo dei matti irresponsabili possono pensare di affidare servizi decisivi per la sicurezza nazionale ai capricci di questo personaggio".

Da destra, il ministro Adolfo Urso parla di "polemiche senza fondamento" dato che "è proprio l’Italia che ha sollecitato l’Ue a colmare i ritardi sulla politica spaziale". Mentre - prosegue Il Corriere - per Matteo Salvini "il governo avrebbe l'interesse domani mattina a firmare" con Starlink. Sicuramente di mettermi in mano dei francesi non ho nessuna voglia", anche se Musk "sbaglia a dire a Trump di uscire dalla Nato". E intanto il Financial Times torna sul tweet dell’altra sera di Elon Musk ("Sarebbe un onore parlare con il presidente Mattarella"), interpretando il messaggio come il tentativo di ottenere un incontro.